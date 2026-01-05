Shai Gilgeous-Alexander acecha el Olimpo: A la caza de un récord imposible de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

En la era moderna del baloncesto, donde la eficiencia y la consistencia son las divisas más valiosas, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) ha logrado lo que parecía impensable. La superestrella de los Oklahoma City Thunder ha alcanzado los 107 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, consolidándose como la segunda racha más larga en toda la historia de la NBA.

Con este hito, el base canadiense supera a leyendas de la anotación como Michael Jordan, Kobe Bryant o Kevin Durant, dejando su nombre en un mano a mano solitario contra el hombre de los récords inalcanzables: Wilt Chamberlain.

El podio de la consistencia

La hazaña de Gilgeous-Alexander lo sitúa en un territorio estadístico casi virgen. Hasta ahora, el ranking de las rachas más largas de juegos de +20 puntos se define de la siguiente manera:

Wilt Chamberlain: 126 juegos (1961-1963) Shai Gilgeous-Alexander: 107 juegos (Activa) Wilt Chamberlain: 92 juegos (1963-1964)

Para ponerlo en perspectiva, SGA ha mantenido este nivel de producción ofensiva durante más de una temporada y media completa, sin mostrar fisuras ni noches de "descanso" anotador.

¿Por qué es tan difícil lo que está haciendo SGA?

A diferencia de los tiempos de Chamberlain, donde el ritmo de juego era frenético y las posesiones eran abundantes, el baloncesto actual está marcado por defensas sofisticadas, esquemas de doble marca y una rotación de carga física que suele afectar la regularidad de las estrellas.

Evolución del juego: Mientras que Chamberlain dominaba por físico y cercanía al aro, Gilgeous-Alexander lo hace mediante el manejo de los tiempos, un juego de media distancia letal y una capacidad asombrosa para llegar a la línea de tiros libres.

La era de los 126 juegos de Wilt: En aquel periodo (1961-63), Chamberlain llegó a promediar 50.4 puntos por partido en una temporada. Que Shai esté a solo 19 juegos de alcanzar esa cifra es testimonio de una era donde la anotación individual ha vuelto a niveles de élite, pero con una eficiencia técnica superior.

Impacto en los Thunder: Esta racha no es solo "maquillaje estadístico". Ha sido el motor que ha transformado a Oklahoma City de un equipo en reconstrucción a un contendiente legítimo al título en la Conferencia Oeste.

El camino al récord: ¿Podrá superar a "The Big Dipper"?

Para que Shai Gilgeous-Alexander rompa el récord de 126 partidos de Chamberlain, necesitará mantener este ritmo durante 20 juegos más. De mantenerse saludable y en cancha, el récord podría caer aproximadamente en un mes de competición.