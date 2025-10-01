MLB: Babe Ruth y Garrett Crochet, zurdos de élite ante Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York tiene capítulos de dominio impresionante. Babe Ruth en 1917 y Garrett Crochet en 2025 firmaron actuaciones que trascienden épocas. Ambos zurdos se ubican como referentes de eficiencia ante su archirrival.

Con un WHIP de 0.84 en 1917, Ruth lideró la lista de zurdos de Boston más eficientes ante Yankees. Crochet, con 0.88 en 2025, se convirtió en el único lanzador en más de un siglo que se acerca a ese estándar, consolidando su dominio en el Bronx en mínimo 4 aperturas.

La última actuación de Garrett fue una de las más dominantes de la temporada 2025. Un lanzador con 117 pitcheos, 78 strikes, 7.2 entradas, 4 hits, 1 carrera limpia y 11 ponches. Con esa última cifra es el cuarto lanzador zurdo con más ponches contra Yankees en postemporada.

Lanzadores zurdos con más ponches contra Yankees de Nueva York en playoffs

Garrett Crochet no solo comparte una de las marcas más sólidas y dominantes contra los Yankees de Nueva York. De hecho, también se une a un grupo élite de lanzadores zurdos en Las Mayores con un especial dominio contra la ofensiva de los 'Bombarderos del Bronx'.

Zurdos con más ponches contra Yankees en postemporada

Sandy Koufax: 15 ponches - Juego 1 Serie Mundial 1963 Cliff Lee: 13 ponches - Juego 3 Serie Campeonato Liga Americana 2010 Garrett Crochet - Juego 1 Serie de Comodín de Liga Americana 2025 Randy Johnson - Juego 2 Serie Mundial 2001

Números de Garrett Crochet vs Yankees de Nueva York

Garrett Crochet está viviendo uno de sus momentos más dulces en Grandes Ligas de su carrera. El lanzador de Medias Rojas de Boston ha estado mostrando un nivel dominante día a día. Con eso en mente, veamos lo dominante que ha sido a lo largo de su carrera.

Números de Crochet vs Yankees:

- 7 juegos, 4 aperturas, 3-0, 2.90 efectividad, 31.0 entradas, 22 hits, 10 carreras limpias, 5 jonrones, 5 boletos, 45 ponches, 0,87 WHIP