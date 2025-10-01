Garrett Crochet dominó a placer y su inédito hito así lo demuestra (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

La primera temporada de Garrett Crochet con Medias Rojas de Boston ha sido inolvidable para el pitcher de 26 años y seguramente la fanaticada, que ha disfrutado de uno de los abridores más dominantes y consistentes de Grandes Ligas.

Así lo demostró incluso, el pasado martes, cuando asumió el reto de estrenarse en una postemporada con el conjunto patirrojo (terceros Playoffs de por vida), siendo una pieza vital en el triunfo 3-1 de los suyos sobre Yankees de Nueva York, en el juego 1 de la Serie por el Comodín de la Liga Americana.

Una actuación sin precedentes

El pasado martes, Crochet demostró su solvencia y solidez gracias a sus 7.2 entradas de labor, luego de 117 lanzamientos. En ese periplo, solo permitió 4 hits, 1 carrera, ponchó a 11 bateadores y no concedió boleto alguno.

Gracias a esta salida, se convirtió en apenas el quinto lanzador en la historia de Medias Rojas de Boston con 11 abanicados en una postemporada.

Solo Bill Dinneen con 11 (juego 2 Serie Mundial de 1903), Smoky Joe Wood con 11 (juego 1 de la Serie Mundial de 1912), Pedro Martínez con un máximo de 12 (juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999) y Josh Beckett con 11 (juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2007), lo habían logrado.

Sin embargo, Crochet es el único de este grupo selecto que lo logró sin conceder alguna base por bolas.