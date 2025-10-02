Harold Castro recibe esta mala noticia de los Reales de Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

Las miradas ya están puestas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y hay una figura justamente de este torneo que acaba de recibir una mala noticia, aunque fue por parte de su organización en los Estados Unidos.

Se trata del utility Harold Castro, quien regresó al beisbol organizado en este 2025 con los Reales de Kansa City, después de un año de ausencia y a pesar de que su trabajo fue excepcional estuvo siempre en la sucursal Triple A.

Harold Castro fue dejado en libertad:

El "Tren del 23" fue el mejor bateador de su equipo durante toda la campaña y además, fue de los más productivos en toda la Liga. Pero lamentablemente debe buscar un nuevo rumbo, debido a que los Royals optaron por dejarlo en libertad.

Todavía es ambiguo el plan que tenía la novena de Kansas City con el criollo de 31 años, motivado a que le dieron el contrato, brilló en el Spring Training e igualmente en toda la zafra y el hecho no solamente fue que no lo hayan subido, sino que ya no está en los planes de un equipo que generalmente le brinda su apoyo a los peloteros latinoamericanos, aunque en esta ocasión no fue el caso.

Números de Harold Castro en 2025 con la filial Triple A de Reales:

J: 99

T: 368

H: 113

2B: 18

3B: 2

HR: 21

CI: 65

CA: 54

BR: 7

AVG: .307

OBP: .354

SLG: .538.

Hasta el momento no se tiene información precisa de cuándo pueda unirse a los Leones del Caracas Castro, sin embargo, viene siendo uno de los hombres más comprometidos en los últimos años con los capitalinos y evidentemente vendrá con la misión de buscar un nuevo contrato en los Estados Unidos, por lo que podría unirse temprano a sus compañeros.