Los Yankees superan marca de anotaciones permitidas en juegos seguidos de playoffs

Los Azulejos de Toronto se volvieron una completa pesadilla, para el pitcheo de los Yankees de Nueva York en estos dos primeros duelos de la Serie Divisional y los hicieron sufrir un terrible registro histórico en postemporada.

Después de superarlos cómodamente 1-10, descifrando a sus relevistas en el choque de ayer, se esperaba que Max Fried hiciera un mejor trabajo por su experiencia. Pero también falló ante los poderosos bateadores de Toronto.

Yankees permite la cantidad más alta de anotaciones en juegos seguidos de playoffs:

De hecho, ya van 13 rayitas en el desafío de hoy, lo que da un total de 23 carreras en los dos primeros enfrentamientos de la serie entre ambos, convirtiéndose en un récord negativo establecido, para los "Mulos del Bronx".

Esto motivado a que es la primera vez, que reciben esa alta cifra de anotaciones (23) en dos choques en fila de postemporada, superando su peor registro, el cual era de 21 rayitas, según el dato compartido por el medio "Talkin' Yanks".

Los Yankees podrían quedar en jaque:

A pesar de llegar a estar abajo hasta 0-12, en el séptimo episodio los maderos de los del Bronx reaccionaron y el compromiso de hoy marcha parcialmente 7-13 en el tercio final.

Sin embargo, es necesario que realicen una remontada heróica, sino quieren quedar en "jaque" en esta llave, la cual es al mejor de tres choques y si el resultado se mantiene quedaría 2-0 a favor de Azulejos.