Dodgers de Los Ángeles fijan nuevo récord de la franquicia en Playoffs

Dodgers de Los Ángeles se impuso sin mayores contratiempos a Rojos de Cincinnati, con un sólido 10-5 en la pizarra, para tomar la ventaja en el primer duelo de la Serie por el Comodín de la Liga Nacional.

Shohei Ohtani y el jardinero dominicano, Teoscar Hernández jugaron un rol importante desde la ofensiva, luego de conectar par de jonrones (cada uno) y remolcar 7 carreras entre ambos.

Un juego para el recuerdo

Cabe destacar que, a esta fiesta de cuadrangulares se unió el segunda base Tommy Edman, con bambinazo solitario en el tercer episodio del encuentro.

Por parte de la organización californiana, estos 5 jonrones para dar inicio a la postemporada, suponen una marca histórica. De hecho, esa cantidad de vuelacercas le permitió a los Dodgers de Los Ángeles igualar su máximo en un juego de Playoffs, siendo la tercera oportunidad que lo logran.

Las primeras dos ocasiones en las cuales registraron 5 cuadrangulares, fueron el 14 de octubre de 2020 (juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Bravos de Atlanta) y el 21 de octubre de 2021 (juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Bravos de Atlanta).

Sin embargo, el récord histórico lo preserva desde hace más de dos décadas Medias Rojas de Boston, que conectaron 7 jonrones ante Yankees de Nueva York en el juego 3 de la Serie de Campeonato (Liga Americana), disputado el 10 de octubre de 2003.