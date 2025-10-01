Shohei Ohtani exhibe su visión y fuerza con esta inédita hazaña (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles logró su primera victoria en la postemporada 2025 de Grandes Ligas, tras imponerse 10-5 ante Rojos de Cincinnati y hacer valer su localía en este inicio de la Serie por el Comodín de la Liga Nacional.

Cabe destacar que, en este triunfo para comenzar dicha etapa por todo lo alto, el poder de Shohei Ohtani jugó un rol importante para que se consiguieran los resultados, gracias a sus dos cuadrangulares, que le valieron para impulsar 3 carreras y anotar par de veces.

Por su parte, el jardinero dominicano Teoscar Hernández también dio un aporte ofensivo vital, tras irse de 5-3 con 4 rayitas impulsadas, 2 anotadas e igual que Ohtani, par de jonrones.

Un registro inigualable

Lo más destacado de los batazos que se apoderaron de la atmósfera del Dodger Stadium, fue el poderoso bambinazo del nipón en su primera aparición sobre la caja de bateo: Una recta de 100.8 MPH que terminó en lo más profundo del jardín derecho, saliendo a 117.7 MPH desde el bate del japonés.

Vale la pena mencionar que, gracias a ese vuelacercas, son ahora 3 los jonrones que posee el oriundo de Oshu ante lanzamientos que superan las 100 MPH, que supone el máximo para un jugador desde la era de localización de pitcheos (desde 2008 hasta la actualidad). Esto, según informa la periodista espeecializada en estadísticas, Sarah Langs.