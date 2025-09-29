Aaron Judge y Shohei Ohtani siguen el camino de estas leyendas de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge y Shohei Ohtani están escribiendo un capítulo único en la historia del beisbol de Grandes Ligas. En un deporte lleno de leyendas, ambos peloteros han alcanzado un nivel de consistencia ofensiva que pocos han logrado en la historia. Gracias a su notable rendimiento, estos dos peloteros guiaron tanto a Yankees de Nueva York, como Dodgers de Los Ángeles a los Playoffs.

Estos dos peloteros actualmente sin duda son dos de los mejores bateadores de la actualidad en la Gran Carpa y sus números respaldan eso. Tan brillante ha sido su 2025, que ambos estarán en la conversación por el MVP de la Liga Nacional y Americana, respectivamente.

Aaron Jugde y Shohei Ohtani en una lista élite

Según un dato de Sarah Langs, Judge y Ohtani están escribiendo un capítulo impresionante en la historia del béisbol. Desde 2022, "El Juez" ha mantenido un nivel de producción extraordinario, conectando más de 35 jonrones cada temporada mientras supera un OPS+ de 175, lo que lo coloca en un club muy exclusivo junto a leyendas como Babe Ruth y Barry Bonds. Su racha activa de cuatro temporadas consecutivas demuestra no solo poder, sino también consistencia, algo que pocos en la historia han logrado. Cada juego refuerza su estatus como uno de los bateadores más dominantes de su generación.

Por su parte, Shohei Ohtani ha logrado algo igual de notable, combinando su impresionante bateo con su ya famosa capacidad como lanzador. Desde 2023, el nipón suma tres temporadas consecutivas con más de 35 jonrones y un OPS+ superior a 175, y su racha aún está en curso. Ver a dos jugadores de esta magnitud activos al mismo tiempo es un fenómeno raro, y su presencia en estas listas históricas recuerda a los días de Ruth y Foxx, cuando la potencia al bate marcaba el ritmo de la liga. Judge y Ohtani no solo están haciendo historia, sino que también redefinen lo que significa dominar en el béisbol moderno.

En definitiva, Aaron Judge y Shohei Ohtani están dejando su huella entre los grandes de la MLB. Con rachas activas que los acercan a leyendas como Babe Ruth y Jimmie Foxx, ambos demuestran que la combinación de poder y consistencia sigue siendo la fórmula para trascender generaciones y mantener viva la historia del juego.