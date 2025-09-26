La imparable ascensión global de Shohei Ohtani dentro y fuera del diamante

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, ha cimentado su estatus como un fenómeno deportivo mundial al dominar las ventas de camisetas de la Major League Baseball (MLB) por tercera temporada consecutiva. Este hito, documentado por las ventas de jerseys Nike en la red de Fanatics (incluyendo MLBShop.com), lo coloca en un escalón asombroso de la liga.

Ohtani en la élite de la MLB

Al lograr la camiseta más popular por tres años consecutivos, Ohtani se une a un club extremadamente exclusivo. Es el cuarto jugador en la historia de la MLB en conseguir esta hazaña desde que la liga comenzó a registrar oficialmente los datos de ventas en 2010. Los otros gigantes que comparten este récord de dominio comercial son Aaron Judge, su actual compañero de equipo Mookie Betts y el miembro del Salón de la Fama, Derek Jeter.

Este logro subraya el impacto que tiene el fenómeno a nivel global. La popularidad de Ohtani trasciende las fronteras, siendo su jersey el más vendido no solo en Estados Unidos, sino también en su natal Japón y alrededor del mundo.

El poder de mercado de los Dodgers

La lista de los jugadores más populares de la temporada actual no solo celebra la figura de Ohtani, sino que también pone de manifiesto el inmenso poder de mercado de su equipo, los Dodgers.

El equipo de Los Ángeles domina la parte alta de la clasificación con tres jugadores entre los cuatro primeros puestos. Shohei Ohtani se mantiene en el número 1, seguido por el jugador de los Yankees, Aaron Judge (Nº 2). Inmediatamente después, aparecen otros dos pilares de los Dodgers: el primera base Freddie Freeman en el tercer lugar y el utility estelar Mookie Betts en el cuarto puesto.

La lista completa del Top 10 refleja una mezcla de jóvenes talentos y figuras consolidadas de grandes mercados:

-1. Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers)

-2. Aaron Judge (New York Yankees)

-3. Freddie Freeman(Los Angeles Dodgers)

-4. Mookie Betts (Los Angeles Dodgers)

-5. Francisco Lindor (New York Mets)

-6. Juan Soto (New York Mets)

-7. Rafael Devers (San Francisco Giants)

-8. Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

-9. Jose Altuve (Houston Astros)

-10. Fernando Tatis Jr. (San Diego Padres)

El continuo dominio de Ohtani, junto con la fuerte presencia de sus compañeros de equipo, demuestra que el éxito deportivo de los Dodgers al adquirir superstars de alto perfil se traduce directamente en una inigualable ventaja comercial y global en la Major League Baseball. Ohtani no solo está redefiniendo el juego en el campo, sino también la dinámica de la comercialización deportiva a nivel mundial.

