Shohei Ohtani entre leyendas con más jonrones en un nuevo equipo (+dato)

Desde su llegada a Dodgers de Los Ángeles, en el año 2024, Shohei Ohtani se ha consolidado como un ícono de la organización en tiempo récord.

Convertirse en el primer jugador en la historia de Grandes Ligas con 50 jonrones y 50 bases robadas, en una misma temporada, fue solo el inicio.

La constante en ese periodo ha sido el poder de su madero. No en vano, acumula 108 cuadrangulares en apenas dos años defendiendo esta divisa, que supone el máximo histórico en ese periodo para el equipo.

De hecho, sus 54 bambinazos en la pasada zafra significaron un récord de la franquicia, rompiendo la marca previa de Shawn Green en el 2001 (49 HR). Este 2025, volvió a emular esa zafra y estaría muy cerca de superarla.

En un grupo legendario

Por si fuera poco, la cantidad de vuelacercas que ha conectado Ohtani en esas primeras dos campañas con los californianos, solo se compara con lo hecho por múltiples leyendas de Major League Baseball (MLB).

De tal modo, el versátil jugador nipón es el tercer bateador con más cuadrangulares en sus primeras dos campañas con una organización. Únicamente Babe Ruth (113 entre 1920 y 1921 con Yankees de Nueva York) y Álex Rodríguez (109 entre 2001 y 2002 con Rangers de Texas) le superan.

Las otras leyendas que completan este selecto grupo son: Roger Maris con 100 vuelacercas con Yankees de Nueva York (1960 y 1961), Cecil Fielder con 95 bambinazos para Tigres de Detroit (1990 y 1991) y Mark McGwire con 94 jonrones para Marineros de Seattle (1997 y 1998).