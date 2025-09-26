Ohtani supera marca impuesta por Ronald Acuña Jr en la temporada de MVP (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se apuntó un nuevo registro en su carrera como bateador designado. Más jonrones como primer bate en una temporada.

La nueva marca Ohtani

El nipón, quien ha conectado 54 cuadrangulares en esta campaña: 50 de ellos como primer bate, superó la marca impuesta en la temporada 2023 por el jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., cuando conectó 41 jonrones como primer bateador en el orden.

Acuña, al igual que Shohei Ohtani, superó la marca impuesta en 2019 por el jardinero de los Azulejos de Toronto, anteriormente, de los Astros de Houston; quien conectó 39 batazos de vuelta entera.

A su vez, Springer igualó el hito conseguido por el utiliti dominicano Alfonso Soriano en la temporada 2006, cuando era parte de los Nacionales de Washington. Ese año, el entonces jardinero (Soriano) se convirtió en el único jugador en conseguir la cifra de 40 jonrones, 40 dobletes y 40 bases robadas.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .281, con 1047 hits, 279 jonrones y 668 carreras impulsadas.

Según Elias Sports Bureau, los 108 jonrones de Ohtani en sus dos primeras temporadas con los Dodgers son la tercera mayor cantidad para un jugador de Grandes Ligas en sus dos primeras temporadas con una franquicia. Solo Babe Ruth (113 con los Yankees de 1920 a 1921) y Alex Rodríguez (109 con los Rangers de 2001 a 2002) tienen más.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .280/.391/.619 (Avg/Obp/Slg); en 603 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 169 imparables, 54 cuadrangulares, anotado 144 e impulsado 101. Ha recibido 108 boletos y se ha ponchado en 184 ocasiones.