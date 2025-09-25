MLB: Estos son los escenarios de clasificación para la jornada de este 25 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El cierre de la temporada regular de las Grandes Ligas llega con máxima tensión en esta última semana. Varias franquicias se juegan su futuro inmediato en la jornada de este jueves, por la que la combinación de victorias y derrotas puede decidir títulos divisionales, boletos a la postemporada y ventajas cruciales de cara a los playoffs en diferentes divisiones, tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana.

La organización de Los Dodgers de Los Ángeles, con su habitual poderío, está a una sola victoria frente a los Arizona Diamondbacks de sellar el título de la división Oeste del viejo circuito. En el Este de la Americana, los Medias Rojas de Boston podrían confirmar su clasificación con un triunfo ante los Toronto Blue Jays, siempre y cuando se dé una derrota de los Astros en Oakland.

Por su parte, los Guardianes de Cleveland necesitan una combinación más exigente para cumplir con su primer objetivo del 2025, que se basa en ganar ante los Tigres de Detroit como locales y esperar que los Astros de Houston caigan frente a los Atléticos, respectivamente.

Posibles escenarios de postemporada 2025

La jornada de este jueves también fija el foco en los Marineros de Seattle, quienes tienen la posibilidad de avanzar directamente a la Serie Divisional. Para lograrlo, les basta con derrotar a Colorado Rockies o con una caída de los Guardianes ante Detroit en su defecto.

En el otro lado de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee dependen de lo que suceda con los Philadelphia Phillies, ya que, si pierden frente a los Marlins de Miami, asegurarán el primer lugar en el Este del viejo circuito y con ello la ventaja de local durante toda la postemporada con el rival que salga del comodín.

Estos escenarios reflejan la intensidad que caracteriza al cierre de la temporada en la MLB; cada juego a este punto puede alterar las posiciones y modificar las aspiraciones de los equipos. Sin duda alguna, estas próximas horas serán de alta intensidad durante toda la jornada, en la que los fanáticos serán los más beneficiados al ver un espectáculo deportivo.