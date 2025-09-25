MLB: Aaron Judge tiene claro lo que realmente le interesa conseguir en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Aaron Judge es sinónimo de grandeza e historia en la Major League Baseball. Convertirse en uno de los pocos jugadores en la historia con cuatro temporadas de 50 jonrones es un hito reservado para los más grandes que ha llegado a este deporte.

El capitán de los Yankees de Nueva York acaba de lograrlo el miércoles 26 de septiembre y se ha unido a una lista de élite. Sin embargo, lejos de detenerse a celebrar, su mentalidad sigue enfocada en el futuro, en el equipo y en los objetivos colectivos en esta recta final de temporada regular 2025 en la que solo restan cuatro juegos.

Luego de la victoria del conjunto neoyorquino ante los Chicago White Sox, habló con la prensa sobre lo que significa para su carrera esta nueva hazaña y lo que podría ayudar a su pelea por ganar el Premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana (MVP).

Aaron Judge con una nueva historia en MLB

“No puedo. Si te quedas sentado y lo admiras, perderás impulso. Ojalá tenga una larga carrera aquí, hagamos cosas especiales y podamos hablar de ello al final”, mencionó.

Estas palabras reflejan no solo su ambición, sino también su visión de largo plazo como líder en la franquicia más ganadora de MLB, que está en la constante búsqueda de llegar a la Serie Mundial y quedarse con el título.

La marca alcanzada por Judge lo convierte en apenas el cuarto jugador en la historia de la MLB con al menos cuatro temporadas de 50 cuadrangulares. Un registro que lo coloca en compañía de leyendas ofensivas, y que reafirma su condición como uno de los bateadores más temidos de su generación.

Más allá de los números, la actitud de Aaron Judge es lo que ha reforzado su figura como capitán y la misma que le ha ayudado comenzar su propio legado. Su mensaje constante es el de mirar hacia adelante y priorizar los títulos colectivos con una organización tan importante como los Yankees de Nueva York.