Aaron Judge vuelve a conectar jonrón y se niega a perder el MVP

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este sábado su quincuagésimo tercer (53) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Orioles de Baltimore. Encuentro que se llevó a cabo en la casa del conjunto de la Gran Manzana ante 46.085 aficionados.

Este es el quinto jonrón de Judge en los últimos siete juegos y el 51 de por vida ante los Orioles de Baltimore, su víctima favorita. Asimismo, es la décima ocasión en la que conecta cuadrangulares en días consecutivos.

Asimismo, Judge conectó su vigésimo bambinazo del año en la primera entrada y se convierte en el primer jugador en la historia de la MLB en lograrlo.

El batazo de Aaron Judge

El batazo del capitán Yankee llegó en la parte baja de la primera entrada, ante los lanzamientos del derecho japonés Tomoyuki Sugano. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con dos outs en la pizarra y en cuenta de cero malas una buena, Sugano dejó un sweeper de unas 83 millas por hora en la zona de strike, lanzamiento que Judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central-izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 100.3 millas por hora y recorrió 383 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .294, con 1204 hits, 368 jonrones y 830 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .331/.458/.687 (Avg/Obp/Slg); en 537 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 178 imparables, 53 cuadrangulares, anotado 136 e impulsado 114. Ha recibido 124 boletos y 160 ponches.