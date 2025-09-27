Aaron Judge dispara jonrón y trata de mantenerse muy cerca de Cal Raleigh (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este viernes su quincuagésimo segundo (52) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Orioles de Baltimore. Encuentro que se llevó a cabo en la casa del conjunto de la Gran Manzana.

Este es el cuarto jonrón de Judge en los últimos siete juegos. Asimismo, El capitán de los Yankees parece ser el primer jugador desde Miguel Cabrera en 2013 en liderar toda la MLB en las tres estadísticas: Promedio de bateo, porcentaje de embasado y slugging.

El batazo de Aaron Judge

El batazo llegó en la parte baja de la tercera entrada, cuando el jardinero se presentó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Trevor Rogers. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carreras por dos (2) a favor de los visitantes.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de una mala dos buenas, Rogers dejó un sinker de unas 91 millas por hora colgado en todo el centro del homeplate, Lanzamiento que Judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 109.7 millas por hora y recorrió 423 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .293, con 1202 hits, 367 jonrones y 827 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .330/.457/.687 (Avg/Obp/Slg); en 533 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 176 imparables, 52 cuadrangulares, anotado 135 e impulsado 111. Ha recibido 123 boletos y 159 ponches.