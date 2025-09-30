MLB: Dodgers definen al abridor del Juego 2 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles han confirmado que el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto será el abridor del Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Rojos de Cincinnati. El anuncio lo hizo oficial el mánager Dave Roberts, quien también adelantó que Shohei Ohtani podría tomar la lomita en un hipotético Juego 3, si la serie se extiende.

Este enfrentamiento, programado para el miércoles en el Dodger Stadium, representa un momento crucial para la franquicia angelina, que busca avanzar en la postemporada para revalidar su titulo conseguido en 2024.

Temporada brillante y cierre dominante para Yamamoto

Yamamoto, de 27 años, cerró su segunda campaña en las Grandes Ligas con números que lo consolidan como uno de los lanzadores más efectivos del circuito. Registró una impresionante efectividad de 2.49, con 201 ponches y apenas 59 boletos en 173.2 innings repartidos en 30 aperturas. Su dominio se acentuó en septiembre, donde lanzó para una microscópica efectividad de 0.67 en 27 entradas.

En sus dos últimas salidas de la temporada regular, Yamamoto lanzó 11.1 episodios sin permitir carreras, con 14 ponches, lo que lo posiciona como una pieza clave en la rotación de los Dodgers para la postemporada.

Experiencia en playoffs y expectativas altas

El año pasado, Yoshinobu Yamamoto tuvo cuatro aperturas en la postemporada, acumulando una efectividad de 3.86 y un WHIP de 0.96 en 18.2 innings, con una relación de ponches/boletos de 15/6. Aunque su experiencia en octubre aún es limitada, sus números y evolución sugieren que está listo para asumir el reto de liderar a los Dodgers en un juego importante.