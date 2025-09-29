MLB: Cascabeles de Arizona ratifican a su mánager para 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Según el periodista Steve Gilbert de MLB.com, Torey Lovullo regresará como mánager de los Cascabeles de Arizona para la temporada 2026, aunque el equipo aún no ha hecho un anuncio oficial. La decisión se perfila como una apuesta por la estabilidad en medio de un ciclo irregular, en el que Lovullo logró mantener a flote a la novena del desierto con un récord de 80-82, a pesar de múltiples lesiones que afectaron a jugadores clave.

Lovullo, de 60 años, ha dirigido a los escamosos desde 2017, acumulando una marca de 664 victorias y 692 derrotas (.490). Su gestión ha estado marcada por altibajos, pero también por momentos históricos, como la inesperada llegada a la Serie Mundial en 2023, donde Arizona sorprendió a propios y extraños.

Dos años sin postemporada ponen presión sobre el veterano estratega

A pesar del respaldo implícito para 2026, Lovullo podría enfrentar una temporada bajo escrutinio. Los Cascabeles han quedado fuera de los playoffs en dos campañas consecutivas, lo que ha generado dudas sobre la dirección del equipo a largo plazo. Con una nómina joven y talentosa, pero golpeada por las lesiones, el reto será recuperar el nivel competitivo que los llevó al Clásico de Otoño hace apenas dos años.

La gerencia de Arizona parece confiar en la capacidad de Lovullo para reconstruir el impulso perdido, pero el margen de error será mínimo. En un Oeste de la Liga Nacional cada vez más competitivo, los resultados deberán llegar pronto si el mánager quiere evitar que su puesto entre en riesgo.

Desde su llegada al equipo, Torey Lovullo ha sido reconocido por su liderazgo sereno y su habilidad para desarrollar talento joven. Su permanencia en el cargo lo convierte en uno de los mánagers con más antigüedad en las Grandes Ligas, y su experiencia podría ser clave para guiar a Arizona en una nueva etapa.