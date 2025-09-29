MLB rompe récord en asistencia, audiencia y redes (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha dejado cifras que confirman un renacer del deporte en todos los frentes. Desde los estadios hasta las plataformas digitales, el beisbol ha capturado la atención de millones, marcando un crecimiento sin precedentes en audiencia, asistencia y presencia en redes sociales.

Audiencia televisiva en ascenso en todas las plataformas

La audiencia televisiva de la MLB ha experimentado un aumento en todas las cadenas que transmiten juegos. FOX registró un incremento del 9%, FS1 subió un 10%, ESPN sorprendió con un 21%, TBS alcanzó un notable 29%, MLB Network creció un 13%, NHK en Japón aumentó un 20% y MLB TV lideró con un impresionante 34%. Estos datos reflejan una expansión global del interés por el beisbol, consolidando su posición como uno de los deportes más vistos del año.

Récord de asistencia en los estadios por tercer año consecutivo

La pasión por el beisbol también se sintió en los estadios. Por tercer año consecutivo, la MLB reportó crecimiento en la asistencia, algo que no ocurría desde 2007. En total, 71.4 millones de aficionados asistieron a los juegos, superando la marca de 70 millones por tercer año seguido, una hazaña que no se veía desde el período 2015-2017. Esta cifra reafirma el compromiso de los fanáticos con el deporte y la efectividad de las estrategias de entretenimiento en vivo.

Redes sociales: la temporada más vista de la historia

En el ámbito digital, la MLB alcanzó un nuevo hito con 17.8 mil millones de visualizaciones en redes sociales, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior. Este récord convierte a la temporada 2025 en la más vista en la historia de la liga en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y X (antes Twitter), demostrando que el beisbol ha sabido adaptarse a las nuevas formas de consumo de contenido.

El beisbol vive una nueva era de expansión

Con estos resultados, la MLB se posiciona en una nueva era de crecimiento sostenido. La combinación de estrategias digitales, mejoras en la experiencia del fanático y una narrativa deportiva emocionane ha devuelto al beisbol su lugar privilegiado en el corazón de millones.