Temporada 2025 de MLB alcanza marca de victorias que no se veía en 20 años

Pese a que ningún equipo consiguió 100 victorias en la presente temporada de las Grandes Ligas, la recién culminada ronda regular quedará en los libros de historia por ser una donde se ha conseguido más triunfos en los últimos tiempos en el diamante.

Milwaukee Brewers (97-65) y Philadelphia Phillies (96-66) fueron la novenas que más juego ganados sumaron antes de su participación en los Playoffs, donde esperarán por los vencedores de los comodines en la Liga Nacional para comenzar su camino a la Serie Mundial 2025.

Del otro lado, Toronto Blue Jays y New York Yankees llegaron a 94 conquistas y se convirtieron en las novenas que más veces triunfaron en la Liga Americana, sin embargo, los 'Mulos del Bronx' deberán pasar por el comodín contra Boston Red Sox, luego de caer en la serie particular ante los canadienses.

Marca de victorias de equipos de MLB en 2025

Un total de 24 equipos lograron al menos 75 victorias durante la fase regular, lo que representa una marca histórica en términos de competitividad. Esta cifra iguala el récord establecido en 2006, cuando también 24 equipos alcanzaron ese umbral de triunfos, de acuerdo con OptaSTATS.

La estadística refleja un equilibrio notable entre las franquicias, con menos diferencias extremas entre los equipos de élite y los de bajo rendimiento, lo que sugiere una liga más pareja y disputada. Asimismo, este nivel de paridad no solo hace más emocionante la carrera por los playoffs, sino que también evidencia una distribución más eficiente del talento y la estrategia en las organizaciones. Con más equipos manteniéndose competitivos a lo largo del calendario, los aficionados han disfrutado de una temporada más impredecible y repleta de duelos clave hasta el final.

Aunque hay equipo con posibilidades de ganar el título como Los Angeles Dodgers o New York Yankees, la reñida ronda regular que vimos en este 2025 puede dejar algunas sorpresas agradables en la venidera Postemporada de MLB.

