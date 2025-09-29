MLB

MLB: Blue Jays registraron récord de victorias en su historia

Tras una temporada 2024 que terminó con 74 victorias, los Blue Jays registran un regreso espectacular este 2025

Por

Oriana Garcia
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Los Toronto Blue Jays han alcanzado un nuevo récord en la historia de la franquicia, al registrar el mayor aumento de victorias en una temporada de un año a otro, un logro que deja ver el gran rendimiento del equipo en 2025.

Tras una temporada 2024 que terminó con 74 victorias, los Blue Jays ya registran un regreso espectacular, acumulando un total de 94 victorias esta temporada. Este salto de +20 victorias es un récord para la franquicia, hace valer los ajustes y la cohesión de la organización. 

Victorias Blue Jays 

Esta marca supera los anteriores récords de la organización. Los aumentos más notables de temporadas anteriores incluyen:

  •  +20 victorias en 2025 (94 victorias vs. 74 en 2024)
  •  +14 victorias en 1980 (67 victorias vs. 53 en 1979)
  •  +13 victorias en 2005 (80 victorias vs. 67 en 2004)
  •  +12 victorias en 1998 (88 victorias vs. 76 en 1997)
  •  +11 victorias en 1983 (89 victorias vs. 78 en 1982)

