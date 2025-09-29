MLB: Blue Jays registraron récord de victorias en su historia

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays han alcanzado un nuevo récord en la historia de la franquicia, al registrar el mayor aumento de victorias en una temporada de un año a otro, un logro que deja ver el gran rendimiento del equipo en 2025.

Tras una temporada 2024 que terminó con 74 victorias, los Blue Jays ya registran un regreso espectacular, acumulando un total de 94 victorias esta temporada. Este salto de +20 victorias es un récord para la franquicia, hace valer los ajustes y la cohesión de la organización.

Victorias Blue Jays

Esta marca supera los anteriores récords de la organización. Los aumentos más notables de temporadas anteriores incluyen: