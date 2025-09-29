MLB: Carlos Mendoza seguirá al mando de los Mets

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de operaciones de beisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, anunció oficialmente que Carlos Mendoza continuará como mánager del equipo para la temporada 2026. La declaración se dio durante la rueda de prensa de cierre de campaña, en la que se evaluó el desempeño del equipo tras una temporada con récord de 83 victorias y 79 derrotas, insuficiente para clasificar a la postemporada. También adelantó que se tomarán decisiones sobre el cuerpo técnico en la próxima semana, tras “una evaluación de todo nuestro cuerpo técnico”.

La continuidad de Mendoza parecía segura hace unos meses, pero su regreso estuvo en duda tras una segunda mitad de temporada marcada por la inconsistencia. Aun así, Stearns ratificó su confianza en el piloto venezolano, quien tiene contrato vigente hasta 2026, con una opción del club para el 2027.

El colapso de los Mets en 2025

Mendoza guió a los Mets a una sorpresiva carrera hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, y en 2025 el equipo parecía encaminado a repetir la hazaña. El 12 de junio, Nueva York ostentaba el mejor récord de las Grandes Ligas con marca de 45-24, liderando la División Este por 5.5 juegos sobre los Filis.

Sin embargo, el equipo se desplomó en los últimos 93 encuentros, con registro de 38-55, superando únicamente a los Medias Blancas, Nacionales, Mellizos y Rockies. A pesar de ello, llegaron al último día de la temporada con opciones de clasificar como Comodín, pero una derrota ante los Marlins selló su eliminación.

Mendoza, bajo presión tras dos años de gestión

Con récord acumulado de 172-152 (.531) en dos temporadas, Mendoza ha mostrado capacidad de liderazgo, pero la falta de consistencia y los resultados por debajo de las expectativas lo colocan en la mira. El propietario Steve Cohen ha invertido cifras astronómicas en la nómina, y espera resultados inmediatos.

La temporada 2026 será decisiva para Carlos Mendoza, quien deberá demostrar que puede mantener el nivel competitivo durante todo el calendario y llevar a los Mets de regreso a la postemporada.