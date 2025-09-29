MLB: Cuáles son los equipos con más presencias en playoffs

Suscríbete a nuestros canales

Los equipos con más apariciones en postemporada representan la élite del béisbol de las Grandes Ligas, mostrando consistencia y excelencia a lo largo de las décadas. De acuerdo con la información proporcionada en la imagen, los Yankees de Nueva York lideran de manera indiscutible este listado histórico con 60 apariciones en postemporada, muy por encima del resto de las franquicias.

Este récord evidencia no solo la grandeza y prestigio de la organización, sino también su capacidad para mantenerse competitiva en distintas épocas, sobreponiéndose a múltiples generaciones de rivales y renovándose continuamente para pelear cada año por el campeonato.

Dominio de los Yankees en la historia de la MLB

El dominio de los Yankees ha sido una constante dentro del béisbol profesional estadounidense. Con 60 apariciones en postemporada, el equipo del Bronx prácticamente duplica la cantidad alcanzada por su perseguidor más cercano, los Dodgers de Los Ángeles, quienes ocupan la segunda posición con 39 apariciones. Este dato es particularmente relevante si se observa que, históricamente, los Dodgers también han sido un sinónimo de competitividad, tanto en Brooklyn como posteriormente en Los Ángeles. La diferencia, sin embargo, refleja el peso y la hegemonía de los Yankees a lo largo de diferentes épocas.

El éxito de los Yankees se sostiene gracias a una estructura sólida, figuras legendarias y una mentalidad ganadora que se transmite en cada nueva generación de peloteros que viste el uniforme. Ganar es casi una obligación en Nueva York, y sus récords en postemporada reflejan perfectamente esa cultura institucional.

La élite de la postemporada: Dodgers y Cardinals

En la segunda y tercera posición aparecen dos franquicias históricas: los Dodgers de Los Ángeles y los St. Louis Cardinals. Los Dodgers atesoran 39 apariciones, consolidándose como los grandes representantes de la Liga Nacional, con una presencia constante en las últimas décadas y un impacto significativo tanto en la Costa Este como en la Oeste. Este equipo ha conseguido reinventarse, manteniéndose como protagonista habitual de octubre gracias a una mezcla de talento joven, grandes inversiones y una estructura directiva moderna.

Por su parte, los Cardinals suman 32 participaciones en postemporada, lo que los convierte en el tercer equipo con mayor regularidad en la historia de las Grandes Ligas. El conjunto de St. Louis es referente en tradición, desarrollo de talento y gestión deportiva, y ha logrado mantenerse en la élite compitiendo con planteles que, en ocasiones, no partían como favoritos, pero que sabían crecerse en el momento clave.

Los siguientes lugares del ranking son ocupados por equipos icónicos como los San Francisco Giants (29), Oakland Athletics (27), Boston Red Sox (26), Chicago Cubs (22), Houston Astros, Atlanta Braves y Minnesota Twins, todos ellos empatados con 18 apariciones en postemporada.

En definitiva, la lista de los equipos con más presencias en playoffs no solo ilustra quiénes han sido los más exitosos en la historia de la MLB, sino también quiénes han logrado establecer un legado duradero y una cultura de ambición permanente dentro del béisbol profesional.