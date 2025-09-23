Joe Espada confia que sus Astros estarán en los Playoffs de la MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston llegan a la semana final de la campaña igualados con los Guardianes de Cleveland en el último puesto del comodín con marca de 84 victorias y 72 derrotas. No obstante, los siderales saben que deben hacer para meterse a la fiesta de octubre.

En este sentido, el dirigente boricua Joe Espada apuesta a que su novena será una de los que terminará con vida la temporada regular.

“Tenemos que crecernos”

Los Astros de Houston cayeron en apuros el pasado fin de semana, cuando fue barrido por los Marineros de Seattle. Ahora, los siderales inician este martes una serie de tres compromisos ante los Atléticos; y termina con tres compromisos ante Los Ángeles Angels.

El timonel aseguró que el conjunto tejano ha competido muy bien ante rivales divisionales. “Vamos a ir un juego a la vez”, dijo Espada en MLB.com. “Solo nos quedan seis partidos. Pero seis grandes juegos”.

Por su parte, los Guardians tienen una serie próxima ante los alicaídos Tigers de Detroit y cierran la temporada ante los Rangers de Texas. Boston, que tiene el segundo de tres puestos de wild card, juega desde este martes una serie ante los Blue Jays de Toronto.

“Tenemos que crecernos. Llegó el momento de la verdad. Ahora es que tenemos que jugar bien. Escojo a este equipo contra cualquier otro cuando estamos contra de la pared”.

Los Astros de Houston perdieron recientemente, por lesiones, a dos de sus principales bates, Yordan Álvarez y Jeremy Peña.

“Tenemos que salir a jugar y encontrar la forma de ganar, ya sea jugando bien o mal. Al final del día lo importante es ganar”, dijo el campocorto boricua de los Astros, Carlos Correa.