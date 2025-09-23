Azulejos de Toronto cobran más fuerza con la activación de Anthony Santander

Suscríbete a nuestros canales

Luego de meses de paciencia, trabajo y rehabilitación, Anthony Santander vuelve a ingresar al roster de los Azulejos de Toronto. Recordemos que desde el 30 de mayo se encontraba en la lista de lesionados debido a una inflamación en su hombro, algo que se complicó con el pasar del tiempo.

El regreso del venezolano llega en un momento importante para el equipo, ya que si bien quedan pocos juegos para finalizar la temporada regular, todavía está en disputa el banderín de la División Este de la Liga Americana. De hecho, con el récord de 90 victorias y 66 derrotas ya aseguraron su presencia en la postemporada.

Santander realza la candidatura de Toronto

La misión de los Azulejos de Toronto para esta temporada 2025 no era otra que ser un candidato serio en su división, además de tratar de llegar a la Serie Mundial. Hasta los momentos, ese primer objetivo ya se ha logrado, con el único detalle que lo consiguieron sin la presencia de Anthony Santander.

Justamente, el venezolano aterrizó en Toronto con la intención de ser esa figura ofensiva que los liderara hacia los playoffs, pero tras su inconveniente físico las cosas tomaron otro rumbo. Ahora, con su retorno al roster el grupo suma un bate de poder que podría ser determinante en lo que resta de temporada 2025.

El margariteño fue activado este martes para ser parte del equipo que enfrentará a las Medias Rojas de Boston, en el Rogers Centre, a lo largo de esta semana. Aunque inició en la banca, es muy probable que el manager John Schneider apueste por él como bateador emergente en algún punto del compromiso.