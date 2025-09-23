Luis Arráez y Freddy Fermín meten a San Diego Padres en Postemporada (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego lograron su primer objetivo en la presente temporada de las Grandes Ligas, luego de asegurar su participación a los Playoffs con victoria dramática que tuvo como protagonistas a Luis Arráez y Freddy Fermín, en la jornada de este lunes por la noche.

El Petco Park reventó de emoción gracias a los batazos de los venezolanos, que se consolidaron como grandes figuras en el encuentro ante Cerveceros de Milwaukee. El primero en aparecer fue la 'Regadera', quien conectó imparable remolcador en la parte baja de la séptima entrada para igualar las acciones a tres carreras. El criollo destacó con una indiscutible y una empujada en cinco visitas al plato.

El momento más importante del compromiso llegó en la baja del undécimo capítulo con Freddy Fermín como jugador clave. El receptor, quien entró como bateador emergente en el último tramo, conectó sencillo por todo el centro del diamante para impulsar la cuarta anotación y poner cifras definitivas en el partido para sellar el pase a Postemporada de la franquicia californiana

Freddy Fermín le da clasificación a Padres a Playoffs

El venezolano, que llegó antes de la fecha límite de cambios a los frailes, descifró un sweeper de Grant Anderson en el primer lanzamiento para dejar en el terreno a Milwaukee. El nativo de Puerto Ordaz ligó de 2-1 con una producida para extender sus buenos registros en los últimos siete encuentros, con promedio al bate de .368, un cuadrangular, tres remolcadas, una anotada y .526 de slugging en 19 apariciones al plato.

Además de la participación de Luis Arráez y Freddy Fermín, Robert Suárez también destacó como clave en la clasificación del equipo. El cerrador salió en el noveno episodio para ponchar a dos de los tres rivales que enfrentó y mantener las acciones igualadas en ese tramo. Cabe destacar que, el relevista es el taponero con más rescates en la Liga Nacional con 40 salvados.

Asimismo, Bradgley Rodríguez fue el pitcher ganador del partido, siendo la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas. El relevista dominó con rodado a doble play a Jackson Chourio en el inning 11 para mantener el marcador igualado.