¿Preocupado? José Altuve habla de las posibilidades de Postemporada de los Houston Astros

Los Astros de Houston sufrieron una barrida en el peor momento de la temporada 2025 y pusieron en peligro sus aspiraciones a clasificar a Playoffs. Tras la barrida ante los Marineros de Seattle, José Altuve y compañía perdieron el primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

La debacle de la franquicia tejana es un signo de preocupación, tomando en cuenta que han gobernado durante toda la campaña su división. Pese a la buena producción del pelotero venezolano en la jornada de este domingo, los dirigidos por Joe Espada no lograron evitar la caída en casa (7x3) ante los capitalinos, que no solo tomaron el liderato en el Oeste, sino que se despegaron a tres juegos de diferencia.

José Altuve es el encargado de tomar la responsabilidad como principal referente de la organización en la recta final de la vigente temporada de MLB. A los Astros le restan dos series para intento quedarse con el banderín ante Oakland Athletics y Los Angeles Angels.

José Altuve confía en la recuperación de Houston

El segunda base se mostró calmado, pese a que su equipo bajó al segundo lugar en el Oeste del joven circuito. Tomando en cuenta que las últimas series son en el papel accesible para la franquicia y que Seattle cerrará la temporada ante Los Angeles Dodgers, el camarero confía en que la novena tendrá un remate final en la ronda regular de las Grandes Ligas.

Todavía estamos en el punto de depender 100% de nosotros. Si ganamos la mayoría de los juegos que quedan estamos en los Playoffs que eso es lo que queremos. La oportunidad que tenemos es grandes y vamos a evitar estar pendiente de los demás resultados", declaró José Altuve a Javier González.

El bate del infielder ha estado presente en los últimos días de la campaña regular, donde muestra un promedio al bate de .304, un jonrón, cinco remolcadas, siete hits, una anotada, .346 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .478 en los últimos siete partidos.