MLB: El club de los fieles. Dos venezolanos pertenecen a la lista

Suscríbete a nuestros canales

Tras el reciente retiro de la leyenda de los Dodgers, Clayton Kershaw, el club de los jugadores con 15 o más temporadas consecutivas en un mismo equipo se ha reducido a solo tres nombres: el jardinero de los Angels, Mike Trout, el segunda base de los Astros, José Altuve, y el receptor de los Royals, Salvador Pérez.

La longevidad de este trío es una anomalía en el béisbol moderno. En una liga dominada por la agencia libre, los intercambios constantes y la búsqueda incesante de la próxima estrella, estos tres peloteros han sido la piedra angular de sus franquicias, cada uno con una historia única de dedicación y éxito.

Estadísticas de una lealtad a prueba del tiempo

Mike Trout (Los Angeles Angels, 15 temporadas): El "Millville Meteor" es la personificación del talento generacional. Draftado por los Angels en 2009, Trout ha sido la única luz brillante en una franquicia que ha luchado por el éxito colectivo. Sus números hablan por sí solos:

-3 Premios MVP de la Liga Americana

-11 selecciones al Juego de las Estrellas

-Un promedio de por vida de .294 con 399 jonrones y más de 1,000 carreras impulsadas.

A pesar de no haber ganado una Serie Mundial, su consistencia individual lo ha cimentado como uno de los mejores jugadores de su generación.

José Altuve (Astros de Houston, 15 temporadas): El pequeño gigante de Venezuela ha sido el corazón de una de las dinastías más exitosas de la última década. Desde su debut en 2011, Altuve ha sido la cara de los Astros, liderándolos a la victoria en las Series Mundiales de 2017 y 2022. Su palmarés incluye:

-1 Premio MVP de la Liga Americana

-2 títulos de Serie Mundial

-Un promedio de por vida de .303 con más de 2,300 hits y 255 jonrones.

Su trayectoria es un testimonio de cómo el trabajo duro y la perseverancia pueden superar cualquier duda sobre su estatura.

Salvador Pérez (Kansas City Royals, 15 temporadas): Conocido por su carisma y su poderosa ofensiva, "Salvy" es un ícono en Kansas City. Él fue la pieza clave que ayudó a los Royals a ganar la Serie Mundial de 2015, un logro en el que fue nombrado MVP del Clásico de Otoño. Sus impresionantes estadísticas en su carrera, incluyendo más de 300 jonrones y más de 1,000 carreras impulsadas, lo han convertido en uno de los catchers más prolíficos de su época, todo mientras permanecía fiel al equipo que lo vio crecer.

La próxima generación de leales

A medida que el club de los 15 años se vuelve más exclusivo, la próxima ola de jugadores de una sola franquicia empieza a asomarse. Justo por debajo, con 11 temporadas cada uno, se encuentran dos lanzadores de élite: Aaron Nola de los Philadelphia Phillies y Lance McCullers Jr. de los Astros de Houston. Nola ha sido el pilar de la rotación de los Phillies, contribuyendo a su reciente resurgimiento. Por su parte, McCullers Jr. ha jugado un papel fundamental en los éxitos de los Astros, ganando dos campeonatos junto a Altuve.

La lealtad en el deporte profesional es un valor cada vez más escaso. En un mercado global donde los contratos millonarios y los traspasos son el pan de cada día, la permanencia de estos jugadores en sus respectivos equipos es un recordatorio de que, a veces, la conexión entre un atleta y una ciudad puede trascender la simple transacción comercial.