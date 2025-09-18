Salvador Pérez no baja su producción ofensiva y protagoniza jonrón de tres carreras

Suscríbete a nuestros canales

Los jonrones continúan cayendo en estas últimas jornadas de la temporada regular en las Grandes Ligas, y si hay un bate que parece no apagarse es el de Salvador Pérez. De hecho, ya son cuatro batazos de vuelta completa los que suma en sus últimas cuatro presentaciones.

Para la jornada de este miércoles, los Reales de Kansas City se miden por segunda ocasión esta semana en el Kauffman Stadium a los Marineros de Seattle. Justamente, el bate de Salvy se encargó de inaugurar la pizarra y poner en ventaja al conjunto de casa.

Salvy, con ritmo arrollador

La conexión del venezolano llegó en la misma primera entrada. Luego de dos outs, Vinnie Pasquantino y Maikel García dispararon sencillos para montar una seria amenaza. Acto seguido, el carabobeño no perdonó una recta afuera para mandar la bola más allá del jardín central, a unos 435 pies de distancia.

De esa manera, Salvador Pérez llegó a 29 vuelacercas en la presente temporada. Dicha cifra significa la segunda más alta en una campaña para él, solo superado por aquellos 48 en la 2021. Además, también cuenta con 92 carreras impulsadas, por lo que está cada vez más cerca de concretar su tercer año con al menos la centena.