Mike Trout supera registro de este legendario de los Yankees (+Detalles)

Mike Trout está viviendo una temporada 2025 brillante en las Grandes Ligas, lo que le ha permitido aumentar sus registros vitalicios. El jardinero de los Angelinos de Anaheim superó un registro de un legendario de los Yankees de Nueva York, que hoy día está en el Salón de la Fama.

Si bien el experimentado pelotero está atravesando ofensivo un mal momento ofensivo, donde batea .143 en los últimos siete juegos, en su más reciente encuentro anotó dos carreras que le permitieron subir un puesto más en la lista histórica de jugadores en el mejor beisbol del mundo.

Mike Trout deja atrás a uno de los mejores receptores de la historia

El pasado domingo, los Angelinos vencieron 11-5 a los Atléticos de Oakland, encuentro donde Trout se fue de 4-0, con dos boletos y par de carreras anotadas.Tras esa jornada, el jardinero de 34 años continúa escribiendo su legado en las Grandes Ligas al anotar sus su carrera número 1,176, una cifra que lo coloca por encima del mítico Yogi Berra en la lista histórica de anotadas. Con este logro, asciende al puesto 209 de todos los tiempos, confirmando una vez más su grandeza y consistencia dentro del diamante.

Superar a un miembro del Salón de la Fama como Berra no solo es un hito estadístico, sino también un reflejo del impacto que Trout ha tenido desde su debut. Su capacidad de producir y mantenerse como referente ofensivo lo consolidan como una de las estrellas más dominantes de su generación.

Luego de superar a este histórico, Mike Trout tiene de por vida 1.727 imparables, entre ellos 398 jonrones. Además, 1.006 carreras remolcadsa, 1.177 anotadas y un promedio vitalicio de .295, todo esto en 1.614 juegos en su carrera.