Así está la tabla de posiciones en MLB después de la jornada del 17 de agosto

Este domingo 17 de agosto se cerró una nueva semana de actividades en MLB, cada vez acercándose al final de la temporadda 2025, donde hay una lucha encarnizada por obtener los cupos disponibles a la "Fiesta de Octubre", donde todos quieren estar presentes y solo 12 lucharán por el título de la Serie Mundial.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (73-52)

Medias Rojas de Boston (68-57)

Yankees de Nueva York (67-57)

Rays de Tampa Bay (61-64)

Orioles de Baltimore (57-67)

División Central

Tigres de Detroit (73-53)

Guardianes de Cleveland (63-60)

Reales de Kansas City (63-61)

Mellizos de Minnesota (58-66)

Medias Blancas de Chicago (44-80)

División Oeste

Astros de Houston (69-55)

Marineros de Seattle (68-57)

Rangers de Texas (62-63)

Angelinos de Los Ángeles (60-64)

Atléticos (56-70)

Comodín en la Liga Americana:

Marineros de Seattle (+0.5) Medias Rojas de Boston (+0.5) Yankees de Nueva York - Guardianes de Cleveland (3.5) Reales de Kansas City (4.0). Tampa Bay Rays (6.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (71-53)

Mets de Nueva York (66-58)

Marlins de Miami (59-65)

Bravos de Atlanta (56-68)

Nacionales de Washington (50-74)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (78-45)

Cachorros de Chicago (70-53)

Rojos de Cincinnati (65-60)

Cardenales de San Luis (61-64)

Piratas de Pittsburgh (52-73)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (71-53)

Padres de San Diego (69-55)

Gigantes de San Francisco (60-64)

Cascabeles de Arizona (60-65)

Rockies de Colorado (35-89)

Comodín en la Liga Nacional