MLB

José Altuve sigue despertando y castiga a Jacob DeGrom con su poder

Segundo cuadrangular de "Astroboy" ante DeGrom en la presente temporada

Por Neyken Vegas
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 11:18 pm
José Altuve sigue despertando y castiga a Jacob DeGrom con su poder
FOTO CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

En este "ombligo" de semana la camada de peloteros criollos que hace vida en la gran carpa siguió produciendo y uno de los que se fue, para la calle fue José Altuve, ante uno de sus rivales favoritos.

Aunque en esta campaña no les ha bateado como acostumbra, "Astroboy" generalmente saca a relucir su fuerza ante los Rangers de Texas, siendo su víctima por segunda vez en el campeonato el veterano Jacob DeGrom.

José Altuve es vital en el triunfo de Astros:

Los Astros de Houston se están jugando el liderato de la división Oeste y por lo tanto, cada triunfo será crucial de aquí en adelante. Por ende, no dejaron pasar la oportunidad y superaron 2-5 a los Rangers.

En esta victoria, quien comenzó a marcar diferencia fue el "Pequeño Gigante", quien no perdonó una recta alta de Jacob DeGrom, para volarse la barda por el jardín izquierdo del Minute Maid Park, para poner a su novena a ganar 2-4 en el tercer episodio, tras impulsar a un compañero que estaba en circulación.

José Altuve sigue despertando con el madero:

Luego de un notable bajón ofensivo, el experimentado de 35 años viene paulatinamente recuperando su ritmo en los últimos siete encuentros, lapso en el que suma dos bambinazos, cinco remolques, tres anotadas y un average de .250.

Aunado a eso, el venezolano ya llegó a 26 vuelacercas en esta temporada y 74 carreras impulsadas, renglón en el que está cerca de las 900 de por vida (886).

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Juan Soto Manny Machado Carlos Estevez
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB