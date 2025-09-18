MLB: Carlos Estévez entra en los libros históricos de los Reales con esta marca (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El cerrador de los Reales de Kansas City, Carlos Estévez, implantó una nueva marca en su carrera al registrar 40 rescates en la temporada. El dominicano es el primer relevista en llegar a esta cifra en lo que va de 2025.

Un logro histórico dentro de la franquicia de Kansas City

Con su cuadragésima salvada, Estévez se une a un selecto grupo de relevistas que han superado las 40 salvadas en una temporada vistiendo el uniforme de los Reales. Es apenas el quinto lanzador en la historia del equipo en lograrlo, sumando la octava ocasión en que se alcanza este hito dentro de la franquicia.

Los nombres que acompañan a Estévez en esta lista son: Greg Holland (dos veces), Joakim Soria (dos veces), Jeff Montgomery y Dan Quisenberry (también en dos oportunidades). Esta marca no solo enaltece la temporada del dominicano, sino que lo vincula directamente con los mejores cerradores que han pasado por Kansas City.

Entre los relevistas con al menos 60 juegos disputados, Carlos Estévez posee la tercera mejor efectividad con 2.53, solo por detrás de Jhoan Durán y Aroldis Chapman, pero solo el dominicano de los Reales posee 40 rescates.