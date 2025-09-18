MLB: Este fue el lineup de los Cachorros la última vez que jugaron postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago, una de las franquicias más emblemáticas de las Grandes Ligas, volvieron a la postemporada por primera vez desde el 2020. Aquel equipo, dirigido por David Ross en su temporada debut como mánager, logró clasificar tras una campaña recortada por la pandemia, terminando como líderes de la División Central de la Liga Nacional. Aunque su paso por los playoffs fue breve, el lineup que presentaron en ese momento reflejaba una mezcla de experiencia, poder ofensivo y juventud.

El lineup titular de los Cachorros

En el segundo juego de la Serie de Comodines ante los Marlins de Miami, disputado el 2 de octubre de 2020 en el Wrigley Field, los Cachorros alinearon de la siguiente manera:

Ian Happ (CF) Anthony Rizzo (1B) Willson Contreras (DH/C) Kyle Schwarber (LF) Kris Bryant (3B) Jason Heyward (RF) Javier Báez (SS) David Bote (2B) Victor Caratini (C)

Ese lineup reunía a varios jugadores que habían sido parte del histórico campeonato de 2016, como Rizzo, Bryant, Báez y Contreras. Sin embargo, la ofensiva no logró responder en la serie, siendo blanqueados en el juego decisivo por los Marlins. Yu Darvish, quien tuvo una temporada de calibre Cy Young, cargó con la derrota pese a una sólida actuación.

Desde entonces, los oseznos han atravesado un proceso de reconstrucción, despidiendo a varias de sus estrellas y apostando por jóvenes talentos. Hoy, cinco años después, sellaron su pase a la postemporada con marca de 88-64 de la mano de figuras como Pete Crow-Armstrong, Michael Busch, Seiya Suzuki y compañía.