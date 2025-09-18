Francisco Álvarez dispara su noveno cuadrangular con algo de dramatismo

Suscríbete a nuestros canales

Mets de Nueva York y Padres de San Diego protagonizan una de las series más intensas de la semana, y para este segundo duelo el conjunto visitante se quedó con la victoria por 7 a 4 en el Citi Field. Pero más allá de la caída de los neoyorquinos, el bate de Francisco Álvarez se hizo presente para demostrar que sigue activo.

Como algunos recordarán, el receptor venezolano sufrió un pelotazo en su brazo durante el primer careo de esta serie. Sin embargo, afortunadamente para él y la organización no pasó a mayores. En este encuentro volvió a ser titular y bateó de 4-1 con un cuadrangular solitario.

Un jonrón con drama

La conexión del oriundo de Guatire llegó a la altura del séptimo episodio. Al segundo lanzamiento le dio con todo a un slider que terminó pegando en el muro del jardín derecho, solo que no se fue por completo tras regresar al terreno de juego. Si bien en principio fue considerado como un doble, el umpire principal revisó nuevamente la jugada y al final decretó el jonrón.

Francisco Álvarez no ha tenido una campaña 2025 tan productiva debido a múltiples inconvenientes físicos, una situación que también vivió en 2024. No obstante, su presencia detrás del plato no ha dejado de ser importante para la causa de los neoyorquinos, quienes todavía apuestan por clasificar a la postemporada.

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2025