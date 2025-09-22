La muestra de respeto de Carlos Correa a Albert Pujols

Suscríbete a nuestros canales

El puertorriqueño Carlos Correa es una de las principales figuras de los Astros de Houston, contendientes al título de la División Oeste de la Liga Americana tanto por sus dotes a la ofensiva como por su aporte con el guante en la posición de campocorto.

Con 31 años de edad, el nacido en Ponce ha disputado varias temporadas en las Grandes Ligas y ha tenido la oportunidad de conocer a varios de sus referentes, entre ellos, el dominicano Albert Pujols.

En una entrevista en pleno juego contra los Marineros de Seattle, Correa manifestó que, en un principio, adoptó el número cinco para homenajear al expelotero de Cardenales de San Luis y Angelinos de Anaheim.

Modelo a seguir

"Llevé el número 5 todo el camino gracias a Albert Pujols. Ese era mi tipo para mirar", manifiesta el boricua, quien se deshizo en elogios hacia el quisqueyano: "Me encanta verlo batear. Definitivamente, fue mi modelo a seguir".

El campocorto de los astros recuerda el momento en el que lo conoció, siendo este en el año 2015, cuando Pujols jugaba con Angelinos de Anaheim y su equipo se enfrentó a los Astros de Houston, donde se encontraba Correa.