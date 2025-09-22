Estos son los equipos que se mantienen en la batalla por el comodín en ambos circuitos

Suscríbete a nuestros canales

Este final de temporada 2025 está trayendo consigo muchas sorpresas que no se veían en los últimos años y por el camino que se transita, probablemente haya un final de fotografía en los comodines de los ambos circuitos.

Varios conjuntos colocaron el sprint cuando era necesario, mientras que otros se achicopalaron en este cierre, lo que emparejó mucho más las cosas y no solamente en una Liga, sino que ambas tienen ese denominador común en esta zafra.

Comodín en la Liga Americana:

Con respecto a la Liga Americana, quedan seis organizaciones en la lucha por tres cupos, pero la realidad es que los Rangers y los Reales requieren de un milagro, para llegar, al menos, a escalar hasta el último lugar que avanzaría a playoffs por esta vía.

Los que hasta ahora están más aventajados son los Yankees de Nueva York. No obstante, la paridad se observa justamente en el último puesto que da opción al Wild Card, en la cual hay dos franquicias igualadas: Astros y Guardianes.

Así van:

Yankees de Nueva York (+4.0) Medias Rojas de Boston (+1.0) Astros de Houston - Guardianes de Cleveland - Rangers de Texas (5.0) Reales de Kansas City (6.0).

Comodín en la Liga Nacional:

En lo que respecta al viejo circuito, pelean siete conjuntos, pero solo dos podrán avanzar, debido a que el primero del comodín son los Cachorros de Chicago y su balance les permitirá ser uno de los tres líderes del Wild Card al final de la ronda regular.

De allí para abajo, los Padres de San Diego tienen ya un pie también en postemporada y la última plaza será disputada a "muerte" por seis escuadras que tienen cuatro choques de diferencia entre sí.

Así van: