Juegos para este lunes en la MLB: 22 de septiembre de 2025

Oficialmente llegó la semana final de la temporada 2025 del mejor beisbol del mundo, en unos días que serán sin duda electrizantes, a pesar de que en este lunes, 22 de septiembre, la mayoría de las franquicias estará de descanso y eso podrás comprobarlo con los encuentros, pautados en esta fecha que te mostraremos a continuación.

La semana comenzará con hasta 24 novenas libres, lo que quiere decir que se efectuarán apenas tres encuentros. Sin embargo, uno solo no tendrá relevancia porque en los otros dos se enfrentarán organizaciones que están batallando por un pase a la postemporada, estando uno de ellos ya clasificado.

Juegos para hoy en la MLB:

- Nacionales de Washington (Mackenzie Gore) vs Bravos de Atlanta (Chris Sale) 7:15pm

- Cerveceros de Milwaukee (Freddy Peralta) vs Padres de San Diego (Nick Pivetta) 9:40pm

- Cardenales de San Luis (Michael MacGreevy) vs Gigantes de San Francisco (Justin Verlander) 9:45pm.