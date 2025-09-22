MLB

Juegos para este lunes en la MLB: 22 de septiembre de 2025

En esta venidera semana se definirá todo en la ronda regular del presente torneo

Por Meridiano

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 08:49 pm
Juegos para este lunes en la MLB: 22 de septiembre de 2025
FOTO: CORTESÍA
Oficialmente llegó la semana final de la temporada 2025 del mejor beisbol del mundo, en unos días que serán sin duda electrizantes, a pesar de que en este lunes, 22 de septiembre, la mayoría de las franquicias estará de descanso y eso podrás comprobarlo con los encuentros, pautados en esta fecha que te mostraremos a continuación.

La semana comenzará con hasta 24 novenas libres, lo que quiere decir que se efectuarán apenas tres encuentros. Sin embargo, uno solo no tendrá relevancia porque en los otros dos se enfrentarán organizaciones que están batallando por un pase a la postemporada, estando uno de ellos ya clasificado.

Juegos para hoy en la MLB:

- Nacionales de Washington (Mackenzie Gore) vs Bravos de Atlanta (Chris Sale) 7:15pm

- Cerveceros de Milwaukee (Freddy Peralta) vs Padres de San Diego (Nick Pivetta) 9:40pm

- Cardenales de San Luis (Michael MacGreevy) vs Gigantes de San Francisco (Justin Verlander) 9:45pm.

