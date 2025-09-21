MLB: Cerveceros mantienen su yugo en el Centro de la Liga Nacional (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee han vuelto a coronarse campeones de la División Central de la Liga Nacional, logrando su tercer título consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años. Esta racha consolida al equipo como una dinastía estable en el beisbol de Grandes Ligas, destacando por su consistencia, profundidad en el roster y liderazgo.

Con esta nueva corona, los Cerveceros no solo aseguran su presencia en la postemporada, sino que refuerzan su reputación como uno de los equipos más sólidos de la Liga Nacional. La hazaña se produce en medio de una temporada competitiva, donde franquicias como los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis intentaron sin éxito arrebatarles el liderato.

Claves del éxito

El éxito de Milwaukee se ha cimentado en una rotación de lanzadores confiable, un bullpen dominante y una ofensiva oportunista. Freddy Peralta ha estado intraficable desde el montículo. En la ofensiva, Christian Yelich ha recuperado parte de su nivel estelar, complementado por jóvenes como William Contreras y Brice Turang.

El manager Craig Counsell, con su enfoque analítico y capacidad para maximizar el talento disponible, ha sido fundamental en esta etapa dorada. Su gestión ha permitido que los lupulosos mantengan la competitividad incluso ante lesiones y cambios en el roster.

Rumbo a octubre

Aunque Milwaukee ha dominado su división, el reto pendiente sigue siendo avanzar más allá de las primeras rondas de postemporada. En años anteriores, el equipo ha tropezado en momentos clave, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para competir con los gigantes de la Liga Nacional como los Dodgers o los Bravos.

Este 2025, sin embargo, el equipo llega con mayor madurez, profundidad y experiencia. La afición espera que esta vez los Cerveceros no solo celebren el título divisional, sino que logren una histórica carrera hacia la Serie Mundial.