Una de las claves del éxito en la lomita de Cerveceros de Milwaukee (+Dato)

Múltiples factores explican por qué Cerveceros de Milwaukee presume una de las mejores temporadas de los últimos años para la franquicia, pero la profundidad y eficacia de su rotación, indiscutiblemente juega un rol importante.

Sin embargo, hay nombres en este listado de abridores que se ganan una mención especial por su aporte. Tal es el caso del dominicano Freddy Peralta, que es el segundo más ganador (17) de Grandes Ligas hasta ahora.

Pero sumado a Peralta, una pieza que recién se estrenó este 2025 con el equipo, ha postulado su nombre para redefinir el concepto de ''garantía''. Y ese, sin duda es Quinn Priester.

Una racha para la historia

No solo su foja de 13-2 en 23 juegos iniciados, explica la importancia que éste joven serpentinero ha tenido para Milwaukee, sino su constante dominio en el montículo y lo fiable que es para los suyos.

El pasado jueves, dio una muestra más de esta premisa previa, siendo clave para el triunfo 5-2 de Cerveceros ante Angelinos de Anaheim. En dicha jornada, sumó 5.2 entradas de labor, 10 ponches y concedió solo 3 hits y par de carreras.

Sin embargo, su actuación se queda corta comparada con la racha que ostenta. Aún sin anotarse la victoria, gracias a su reciente salida son 19 presentaciones al hilo sin perder cuando pisa el montículo.

Cabe destacar que, con este registro Priester emuló la segunda racha más larga de apariciones en triunfos del equipo (siendo aperturas al menos la mitad de ellas), en los últimos 125 años. Dicha marca (19), la posee Carl Hubbell (con Gigantes en 1936) y la mejor de la historia la registra Roger Clemens (20 juegos con los Yankees en el 2001).