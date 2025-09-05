MLB: Freddy Peralta, el arma secreta de Cerveceros en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta está siendo uno de los peloteros más sorprendentes de la temporada en Grandes Ligas. El dominicano no llama la atención por su rendimiento y sí por su regularidad juego a juego; de hecho, hoy por hoy es la base de Cerveceros de Milwaukee de cara a la postemporada.

Peralta a lo largo de la temporada 2025 se ha visto muy sólido con su repertorio, pero lo que ha mostrado en la segunda mitad es legendario. El dominicano ha mostrado su versión Cy Young en sus últimos 5 juegos: 3-0, 0.00 efectividad, 28.0 entradas, 9 hits, 12 boletos y 35 ponches.

Freddy se ha convertido en ese líder silencioso de Cerveceros que marca la pauta y el ritmo del equipo desde el montículo. La rotación es fuerte sí, pero el trabajo del dominicano da confianza al resto de lanzadores serie a serie. Milwaukee está clasificado a postemporada y dará de que hablar.

¿Qué más tiene que hacer Freddy Peralta para ser Cy Young en 2025?

La MLB es tan sorprendente que su dominio se puede medir en cifras, pero también en el ritmo que puede marcar cada pelotero en su rol. Freddy Peralta desde el montículo se ha convertido en eso para Milwaukee, un líder silencioso que responder en cada exigente apertura.

Aún sin tener los mejores números en Liga Nacional, el impacto de Peralta es tan impresionante que merece un reconocimiento. El Cy Young no solo premia las estadísticas, también honra el legado del pelotero que da nombre al trofeo. Este 2025 el dominicano representa ese espíritu con precisión.

Freddy no necesita hacer nada más especial de lo que ha desarrollado este año. Lo que ha logrado le tiene que dar suficientes votos para tener una batalla cerrada por el Cy Young de Liga Nacional. El dominicano tiene lo necesario para quedar inmortalizado en los registros de historia de la MLB.

Números de Freddy Peralta en 2025

La temporada 2025 de Freddy Peralta quedará en los libros de historia de Cerveceros de Milwaukee; pero también en los libros de República Dominicana. Que han visto a uno de los suyos ser dominante nuevamente. Lo hizo Pedro Martínez, Sandy Alcántara y a eso le sumamos el primer Peralta.

Números de Peralta en 2025:

- 29 aperturas, 16-9, 2.50 efectividad, 158.2 entradas, 109 hits, 44 carreras limpias, 16 jonrones, 61 boletos, 176 ponches, 1.07 WHIP