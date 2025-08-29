MLB: Freddy Peralta busca consolidar su narrativa dominante en agosto

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta ha firmado una campaña brutal con Cerveceros de Milwaukee. En 2025, el dominicano ha mostrado su versión más dominante: precisión en la zona de strike y lectura de cada bateador. Agosto ha sido un mes sólido y lo cerrará contra la ofensiva de Azulejos de toronto.

Peralta llega a su última apertura de agosto con marca de 3-0 y efectividad de 0.41 de 1 sola carrera en 22.0 entradas de 26 ponches. Números descomunales que muestran la narrativa dominante del dominicano, algo que no solo aplicó en el mes, también ha sido dinámica de toda la temporada.

La apertura contra Azulejos de Toronto será el último test de un mes sensacional. Si logra mantener su ritmo de competición podría ser un serio candidato al premio Cy Young de Liga Nacional en 2025. Aún le quedan dos o tres aperturas en septiembre, pero tendría un camino sólido para lograr el premio.

¿Es Freddy Peralta un candidato genuino al Cy Young 2025?

Freddy Peralta con 15 victoria lidera la Liga Nacional en triunfo, pero además, es 4to en efectividad con 2.68. Su dominio en agosto es parte de la consistencia que ha mostrado a lo largo de la campaña; posicionándolo como uno de los brazos más sólidos y calientes del 2025.

El único apartado donde no ha logrado destacar es a nivel de ponches. Sin embargo, incluso en esa estadística es parte del top 10 con 160 abanicados. También tiene el tercer menor promedio a los rivales (.197); si mantiene su ritmo no es una utopía lograr el premio, de hecho, sus números le dan muchos votos.

Números de Freddy Peralta en 2025

La temporada de Freddy Peralta es de un lanzador élite en Grandes Ligas. Su consistencia en Cerveceros de Milwaukee lo hace uno de los peloteros más mediáticos de la temporada y uno donde habrá que fijarse al final por lo poderosos que son sus números.

Números de Peralta en 2025:

- 27 juegos, 27 aperturas, 15-5, 2.68 efectividad, 147.2 entradas, 106 hits, 44 carreras limpias, 16 jonrones, 57 boletos, 160 ponches, 1.10 WHIP

Números de Peralta en agosto 2025:

- 4 juegos, 4 aperturas, 3-0, 0.41 efectividad, 22.0 entradas, 10 hits, 1 carrera limpia, 0 jonrones, 11 boletos, 26 ponches, 0.95 WHIP