Azulejos de Toronto suman a este poderoso bateador dominicano a sus filas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto habrían acordado un contrato de ligas menores con el bateador designado dominicano Eloy Jiménez, así lo dio a conocer el periodista dominicano Mike rodríguez, a través de su cuenta en la red social X (Twitter).

Jiménez fue puesto en libertad el pasado 11 de julio por los Rays de Tampa, luego de ser asignado a la sucursal Triple A Durham Bulls para una rehabilitación.

Listo para jugar

Según el informe de Rodríguez, el jugador dominicano goza de buena salud y está listo para comenzar a jugar, pero los Blue Jays sólo están esperando que obtenga su visa de trabajo para cruzar la frontera.

Este es un fichaje sólido por parte de los Blue Jays, ya que hay muy poco riesgo y lo traen con un contrato de ligas menores; podría terminar siendo muy gratificante. Jiménez ha demostrado en el pasado que puede ser un gran jugador de MLB.

Eloy Jiménez ganó el Bate de Plata en 2020 con los Medias Blancas de Chicago cuando terminó con 14 jonrones y 41 carreras impulsadas en una temporada acortada en la que jugó 55 partidos.

En lo que va de 2025, Eloy Jiménez solo ha jugado en Triple-A con los Rays, donde tuvo 3 jonrones y 29 carreras impulsadas en 40 juegos antes de ser liberado.