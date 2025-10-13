José "Brujo" Martínez es noticia en Brasil por ser apartado del próximo juego de Corinthians

Suscríbete a nuestros canales

En Brasil han surgido recientes noticias sobre uno de los referentes del ciclo pasado de la Vinotinto. Se trata del conocido José "Brujo" Martínez, quien habría sido apartado del Corinthians en las horas más recientes.

Según la prensa de este país, el venezolano no se presentó a los últimos entrenamientos, acción que provocó un presunto descarte del jugador para el clásico de este miércoles 15 de octubre contra el Santos.

La noticia fue adelantada por Bianca Molina y tomó eco con el portal TNT Sports, por donde se apuntó que el criollo inicialmente no dio explicaciones por su desaparición.

Eso sí, luego de comunicarse con el club se habría excusado alegando problemas familiares, que impidieron su presencia en las sesiones de preparación para el duelo de la entidad.

José "Brujo" Martínez sigue en polémica

El mediocampista se mantiene en el ojo del huracán estos días, sobre todo por las críticas que ha recibido de un sector de la opinión pública futbolera venezolana, desde su participación en la polémica con el periodista Antonio Da Silva.

Ese episodio se vio envuelto por las respuestas que Martínez y Yeferson Soteldo dejaron a la opinión que el comunicador apuntó en el programa de Meridiano, Tercer Tiempo, donde analizaba el mal presente del extremo del Fluminense.

Inicialmente, el propio mediocampista del Corinthians respondió: "@yefersonsoteldo1006 Vacila esto manao (Nadie es profeta en su tierra)". Esto último desembocó a que Soteldo apuntara en la publicación el siguiente mensaje: "Quien te conoce Antonio Da Silva", en claro ataque al periodista.

Todo lo anterior generó que José "Brujo" Martínez se haya mantenido con la lupa puesta, además de no haber formado parte de la convocatoria de Oswaldo Vizcarrondo para los partidos de la Vinotinto en octubre ante Argentina y el suspendido contra Belice.