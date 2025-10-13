La Vinotinto de Playa se queda con la plata en la Liga Evolución 2025

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela de Fútbol Playa ha cerrado una participación memorable en la CONMEBOL Liga Evolución Zona Norte 2025 en Itajaí, Brasil, al asegurar el segundo lugar de la clasificación acumulada (Absoluta y Sub-20) tras una jornada final redonda.

El combinado nacional demostró un notable progreso y solidez a lo largo del torneo, terminando con un impresionante balance de seis triunfos en ocho partidos disputados entre ambas categorías. Este resultado consolida la mejor actuación histórica de la Vinotinto Playa en esta competencia de CONMEBOL.

Cierre de oro con doble victoria ante Perú

La jornada de cierre contra la selección de Perú fue el broche de oro para la delegación venezolana, que se llevó la victoria en ambas categorías:

Categoría Absoluta: La Vinotinto de Playa Mayor finalizó su andar en el torneo con un contundente triunfo de 6-2 ante Perú. Una muestra de carácter y poder ofensivo que les permitió cerrar con tres puntos vitales.

Categoría Sub-20: Los juveniles no se quedaron atrás y mantuvieron su racha impecable al vencer a Perú con un marcador de 5-3. Con este resultado, la Vinotinto Sub-20 culminó su participación de forma invicta, logrando un pleno de cuatro triunfos en cuatro partidos.

Un balance positivo

El excelente desempeño en ambas categorías permitió a Venezuela ubicarse en el segundo puesto de la clasificación general acumulada, la cual suma los puntos de los equipos Absolutos y Sub-20.

Este logro, con seis victorias en ocho encuentros, marca un hito para la Vinotinto de Playa y representa una valiosa experiencia en la arena de Itajaí. El compromiso, el talento emergente de la Sub-20 y la garra de la Absoluta auguran un futuro prometedor para el fútbol playa venezolano en el panorama sudamericano.