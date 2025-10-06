¡In-extremis! La Vinotinto se queda con el bronce en torneo Conmebol

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-15 cerró su destacada participación en la CONMEBOL Liga Evolución 2025 con una victoria dramática e invicta ante Uruguay, asegurándose la medalla de bronce en un emocionante partido por el tercer puesto.

El equipo dirigido por Jhonny Ferreira demostró carácter y temple, superando la frustración de quedarse a un paso de la final y alzándose con la victoria en la siempre tensa definición por penales.

Un triunfo merecido

A pesar de la ausencia de goles, el partido estuvo marcado por la intensidad y el despliegue físico de los jóvenes futbolistas. La solvencia defensiva de la Vinotinto, que había sido una constante en el torneo, se mantuvo inalterable, forzando la decisión del tercer lugar a la vía de los penales.

La medalla de bronce es el justo premio a una actuación que combinó solidez colectiva y destellos individuales. Venezuela llegó a esta instancia luego de clasificar como segunda de su grupo con siete puntos, superando a rivales como Colombia, Perú y Ecuador.

La clave de su clasificación y el sabor amargo de no alcanzar la final se vivieron en la última jornada de la fase de grupos. Un autogol en el último segundo del compromiso ante Brasil (empate 1-1) frustró las aspiraciones de disputar el oro.

Mantienen el invicto

La Vinotinto Sub-15 culmina el torneo con una hazaña pocas veces vista: finalizar la competición de forma invicta. Su hoja de resultados es un testimonio de su consistencia:

Tres empates (ante Brasil, Ecuador y el 0-0 contra Uruguay en el partido por el tercer puesto).

Dos victorias (contra Colombia y Perú).

Este logro invicto, sumado a la obtención de la medalla de bronce, no solo celebra un triunfo inmediato, sino que también subraya el gran nivel colectivo e individual de esta generación, que se proyecta como una de las más prometedoras para el futuro del fútbol venezolano.

El temple mostrado en la tanda de penales final confirma que, además de talento, estos jóvenes futbolistas poseen una mentalidad ganadora y la garra necesaria para competir en el ámbito internacional.