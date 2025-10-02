La Vinotinto continúa firme en la Conmebol Liga Evolución

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de Venezuela Sub-15 cosechó un punto valioso en su camino por la CONMEBOL Liga Evolución, al empatar sin goles (0-0) frente a su similar de Ecuador en la cuarta fecha del torneo, que se celebra en Paraguay.

Este resultado, aunque no se traduce en los tres puntos, refuerza la posición de la Vinotinto en la tabla de la zona norte del campeonato. Con el empate, la selección dirigida por Jhonny Ferreira suma un total de siete puntos en tres partidos disputados, manteniéndose firmemente en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

Balance positivo en la Liga Evolución

El equipo venezolano ha mostrado un rendimiento sólido hasta ahora. Previo al encuentro con Ecuador, los jóvenes talentos de la Vinotinto habían logrado dos importantes victorias:

Frente a Perú en el debut. Contra Colombia en la segunda jornada.

Estos triunfos iniciales le han permitido encarar la recta final de la fase de grupos con altas posibilidades de avanzar. Cabe destacar, que en el reciente empate, los criollos fueron superiores e incluso lograron marcar un gol, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego.

El próximo gran desafío será Brasil

Ahora bien, la fase de grupos culminará con el partido más exigente para la selección venezolana. La Vinotinto se medirá ante el siempre favorito Brasil en la quinta jornada.

Dicho encuentro se disputará el sábado 4 de octubre a las 2:30 PM (hora de Venezuela). El resultado de este partido será crucial y definirá si Venezuela asegura su pase a la siguiente instancia del torneo sudamericano.

La afición y el cuerpo técnico de Ferreira esperan que los jóvenes futbolistas muestren su mejor versión para sellar la clasificación a la ronda final.