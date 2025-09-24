La Vinotinto derrota a Perú en la Conmebol Evolución 2025 (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-15, dirigida por el técnico Jhonny Ferreira, comenzó su camino en la CONMEBOL Liga Evolución con una sólida victoria 2-0 sobre la selección de Perú.

En un partido que se jugó en el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF) en Paraguay, los jóvenes talentos venezolanos demostraron su superioridad y se llevaron los tres puntos, dejando una excelente primera impresión en el torneo.

Goles decisivos en la segunda mitad

El encuentro, que se mantuvo sin goles en la primera parte, vio a Venezuela tomar el control en el complemento. La persistencia de los muchachos de Ferreira rindió frutos al minuto 44, cuando José López abrió el marcador con un potente remate cruzado que el portero peruano no pudo detener.

El gol no solo le dio la ventaja a los criollos, sino que también desató un nuevo impulso en el equipo. El segundo tanto llegó al minuto 68, cuando José Gamboa sentenció el encuentro con una definición precisa, asegurando una cómoda victoria y demostrando la capacidad ofensiva del equipo.

Colombia será el próximo desafío

Tras este exitoso debut, la Vinotinto Sub-15 ya se prepara para su siguiente reto. El equipo se enfrentará a la selección de Colombia este viernes 26 de septiembre a las 2:30 PM (hora de Venezuela), un partido clave que podría consolidar su posición en el grupo.

Con la confianza en alto y una demostración de juego que ilusiona a los aficionados, los prospectos venezolanos buscarán repetir la fórmula ganadora ante un rival siempre complicado como lo es el conjunto cafetero.