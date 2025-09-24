La Vinotinto podría asegurar su participación en el Mundial 2030

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela aún quedan resquicios del guayabo que trajo la dura derrota ante Colombia (3-6), en la última jornada de las eliminatorias mundialistas, que dejó sin opciones a la Vinotinto de meterse en ese Mundial 2026.

Ese séptimo lugar en la tabla quedó en manos del combinado boliviano con un registro de 20 puntos, mientras los criollos dejaron su puntuación en 18 unidades.

Sin embargo, pese a este duro golpe y varapalo, en la acera venezolana ya se piensa en los pasos que deben concretarse para lograr esa clasificación a la Copa del Mundo 2030, que podría estar más cerca si se confirman algunas informaciones recientes relacionadas a esta cita.

Justamente, todo esto se trata de los rumores que asoman que el Mundial 2030 podría jugarse con más selecciones, pasando de las 48 participantes a 64 equipos.

¿Por qué la Vinotinto tendrían más opciones al Mundial 2030?

Distintos medios internacionales ya apuntan a que la FIFA se mantiene estudiando esa posibilidad, en una edición que se jugará en Paraguay, Uruguay y Argentina (cada uno jugará un 'partido de inauguración') antes que el evento se traslade a España, Portugal y Marruecos.

En The Athletic se reportó que este martes 24 de septiembre la propia FIFA discutió este asunto, después de recibir formalmente la propuesta de una delegación sudamericana integrada por los presidentes de Paraguay y Uruguay, así como los altos ejecutivos de la Conmebol.

Ese encuentro se mantuvo en Nueva York en la sede del organismo mundial junto a su presidente, Gianni Infantino, al lado de Alejandro Domínguez, mandatario de la Conmebol.

La propuesta constaría de 16 grupos de cuatro selecciones, en los que avanzarían a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona.

Ahora bien, hablando en los estrictamente que le pueda convenir a la Vinotinto hay que decir que una las opciones probables ponen sobre la mesa que a ese mundial asistan todas las selecciones Conmebol o 9 de las 10 que participan, tomando en cuenta que ya tienen su cupo asegurado por ser sede Argentina, Uruguay y Paraguay.

Con todo esto en el ambiente, hay que estar atentos a los próximos anuncios, que van encaminados a esa dirección y las declaraciones de Domínguez dejan entreverlo: "Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de pocos vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho”.

La Vinotinto tendría una oportunidad más accesible de conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo, tras ser la única que aún no ha podido participar en una justa de este tipo en la rama absoluta de selecciones.