"Se trata de mi Vinotinto" expresó postulante al puesto de DT

El experimentado entrenador venezolano Giovanni Savarese ha puesto su nombre a disposición para tomar las riendas de la selección nacional, la Vinotinto, de cara a los tres partidos restantes del año, según lo expresó en una entrevista en el podcast de Richard Méndez. En un momento de incertidumbre para el banquillo nacional, tras recientes resultados, Savarese ofreció sus servicios como una solución temporal y motivacional. Las declaraciones de Savarese resuenan con un llamado al compromiso patriótico: "Me postulo para dirigir los tres partidos que restan del año. Siento que puedo ser esa persona que aporte y ayude al equipo. Conozco el fútbol venezolano y me siento capacitado. Asumiría ese riesgo porque se trata de mi Vinotinto".

La Propuesta: un interinato con visión

La propuesta de Savarese, un exjugador de la selección que ha desarrollado una carrera como director técnico con experiencia en la MLS, se centra en ofrecer estabilidad y calma al equipo en un momento crucial.

¿Un riesgo calculado o una necesidad urgente?

Al mencionar que asumiría el "riesgo", Savarese reconoce la presión y el escrutinio que conlleva dirigir a la selección nacional, especialmente tras un período de resultados irregulares. No obstante, el técnico, que ha dirigido a equipos como el New York Cosmos y el Portland Timbers, subraya su capacidad para "manejar el grupo unido" y transmitir un mensaje positivo, aspectos que considera vitales en la coyuntura actual.

La FVF deberá evaluar esta y otras opciones, sopesando la experiencia del entrenador, su afinidad con el entorno futbolístico venezolano y la viabilidad de un interinato de alta exigencia.

