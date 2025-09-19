Fernando Batista asegura haber tenido un impacto positivo en la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista para DsportsRadio, el entrenador argentino Fernando Batista rompió el silencio sobre su salida de La Vinotinto. A pesar de no haber logrado el objetivo principal de clasificar al Mundial 2026, el técnico se defendió de las críticas y aseguró que dejó un impacto positivo en el equipo.

El "Bocha" enfatizó que su trabajo no se limitó a los resultados inmediatos de las eliminatorias. Subrayó el esfuerzo de su cuerpo técnico en el scouting y en la ampliación del grupo de jugadores seleccionables.

Afirmó que gracias a su labor, "hoy Venezuela tiene muchos jugadores en el radar que antes no tenía". Esta estrategia, que considera una "pasión de los entrenadores argentinos", tenía como fin sentar las bases para el futuro del fútbol venezolano, algo que, según él, va más allá de un resultado final.

"Pareciera que el trabajo final no sirve, pero yo me voy tranquilo con eso", señaló.

Descubriendo talentos en Europa

Un punto clave en la defensa de Fernando Batista fue su enfoque en la búsqueda de jóvenes talentos de ascendencia venezolana que residen en el extranjero, comúnmente conocidos como "Venex".

El técnico destacó su rol en el descubrimiento de jugadores como Alesandro Milani, Daniele Quieto y Yiandro Raap, quienes a pesar de no haber nacido en Venezuela, representaron a la selección Sub-20.

Dicha labor de scouting global no solo amplió el pool de talentos de la Vinotinto, sino que también generó un sentido de pertenencia en futbolistas que de otra manera podrían haber optado por representar a otros países.

Fracasó en las Eliminatorias

A pesar de sus esfuerzos y de los logros en la detección de talentos, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) decidió cesar a Batista tras el fracaso en la clasificación al Mundial. El objetivo no se cumplió, y en el fútbol de alta competencia, los resultados son el factor determinante.

No obstante, el entrenador considera que su paso por la Vinotinto fue una etapa de crecimiento y renovación para el equipo, dejando un legado de jugadores con potencial para el futuro.